Eğitimde fırsat eşitliği için "Müzik ile Ses Ver" sosyal sorumluluk projesi yardım konserinde bir ses de siz verin.



Müzist Sanat Merkezi'nin yürüttüğü "Müzik ile Ses Ver" projesi, 2014 yılından bu yana müzik eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için, imkanı olmayan okullara müzik enstrümanı gönderiyor.



"Bu zamana kadar 28 okulun sesi olan proje, JCI - Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından 6 Aralık 2016 tarihinde ikincisi düzenlenen "ICSR- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışması"nda eğitim alanında "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"nün sahibi oldu.



25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirledi. Bu bağlamda "Müzik ile Ses Ver" projesi Birleşmiş Milletler'in 4.cü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan "Nitelikli Eğitim" hedefine hizmet etmektedir."