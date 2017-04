AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde, yarın Letonyalı topluluk Big Al & The Jokers, Rock'n Roll severlere müzik ziyafeti sunacak.



Festival kapsamında, MEB Şura Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak etkinlikte, Big Al & The Jokers grubuna TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da eşlik edecek. Ankara'da yaşamını sürdüren Polonyalı caz sanatçısı Janusz Sprot da toplulukla sahne alacak.



Big Al & The Jokers grubu adına AA muhabirine açıklama yapan vokalist Romans Vendins, Ankara'ya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek "Büyük bir geleneğe sahip böyle ünlü bir festivalde yer almaktan ve farklı etkinliklerin hazırlandığı zengin bir programın parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz." dedi.



Vendins, Türkiye'ye daha önce geldiklerini belirterek şöyle devam etti:



"Bizim de severek çaldığımız Rock'n Roll'un en güzel örneklerini festival seyircisiyle buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür müziğin yeni hayranlara kavuşacağını umuyoruz. Daha önce Türkiye'de böyle bir sahne şovu gerçekleştirmedik ancak Türkiye'ye defalarca turist olarak tatil yapmaya geldik. Muhteşem iklimi ve antik kültür mirasıyla başta bizim gibi Kuzey ülkeleri vatandaşları için Türkiye'nin kayıtsız kalınamayacak bir ülke olduğunu düşünüyoruz."



Big Al & The Jokers grubundan solist Algirdas Suminskas da müzikseverlere dostluk mesajları vererek "Müziğin sınırları ve dili olmamalı. Festivale katılımımızla ülkelerimiz arası dostluğa uygun bir katkı vermek suretiyle bunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Bu durumda Baltık müzisyenleri tarafından icra edilen Rock'n Roll ülkelerimiz arasındaki kültürel ve insani ilişkileri daha da güçlendirmeye yol açacaktır." diye konuştu.



Dinleyiciler 70'li yıllardaki gibi giyinecek



Letonya Büyükelçiliğinin katkılarıyla Ankara'ya gelen topluluk, festival kapsamında 14 Nisan Cuma akşamı da Bilkent'te düzenlenecek etkinlikte müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak.



Etkinlikte Rock'n Roll ruhunu canlandırmak ve yaşayabilmek için seyirciler 70'li yıllardaki gibi giyinecek.