Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



"Müzem Elimde" başlıklı atölyede çocuklar, "Balkanlardan Gelen Soğuk Hava" sergisinde yer alan sanatçı Ivan Moudov'un, çeşitli müze ve galerilerden topladığı farklı sanat eserlerinin parçalarıyla oluşturduğu "Parça" isimli tasarımını ve Yane Calovski ile Hristina Ivanoska'nın, "hidrolojik enerjiyle döndürülen katlanılabilir ve dönüştürülebilir sergi alanlarına sahip bir müze hayali" ve "Oskar Hansen'in Modern Sanat Müzesi" adlı eserlerini inceliyor. Ardından bir müze hayal ederek resim ve 3 boyutlu malzemelerle mini müze tasarımları yapıyor. Müzede gerçekleştirmek istedikleri etkinliklerin afişlerini de hazırlıyor ve atölye sonrasında yanlarında götürebiliyor.



Yaş Grubu: 7-12



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Leyla Sakpınar



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