Müzelerin Sorunları Hatay'da Tartışılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler tarafından düzenlenen ve müzelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin ele alınacağı "Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu"nun 26'ncısı yarın Hatay'da başlayacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son dört yılda "Uluslararası Müzecilik Çalıştayı" ile gerçekleştirilen bilimsel toplantı niteliğindeki sempozyumda, 2016'nın kurtarma kazılarına ilişkin 34 bildiri sunulacak.



Türkiye'deki müzelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin tartışılıp değerlendirileceği buluşma, 20 Nisan'da sona erecek.



Bu yıl müzecilik çalıştaylarından bağımsız düzenlenecek, "26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu"nda 250 katılımcı yer alacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1990'dan beri her yıl farklı illerde gerçekleştirilen "Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" kapsamında, 21 Nisan'da Hatay'ın kazı alanları ve ören yerlerine çevre gezisi düzenlenecek.



Müzelerinin sorunlarına ilişkin olarak 26 yıldır düzenlenen sempozyumlarda, bir önceki yıl sunulan bildiriler 1 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına iletiliyor ve bunlar bakanlığın "http://www.kulturvarliklari.gov.tr" adresinde yayınlanıyor.