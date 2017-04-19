Müzeler Tasarım Atölyelerine Dönüşecek

İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, kısa süre sonra müzecilik ve eğitim kurumlarının iç içe çalışacağı bir format geliştireceklerini belirterek; "Müzeleri açmak yeterli olmuyor. Müzeleri kurumlaştırma çabası içindeyiz. Müzeler özgün tasarım atölyelerine dönecek" dedi.



27- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye'de Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik teknolojilerinin aynı çatı altında buluşturan "Herıtage İstanbul" fuarı öncesi İ.Ü. Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız ve Heritage İstanbul Proje Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan'ın, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı, Arkeolog Nezih Başgelen, Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan tarafından basın toplantısı düzenlendi.



"Müzeleri kurumlaştıracağız"



İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapılan toplantıda eş zamanlı konferanslarla ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenleri ağırlayacağı belirtildi. Toplantıda konuşan İ.Ü. Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay müzeciliğin son yıllarda hızlı gelişim gösterdiğini söyledi. Türkiye'de müzecilik tablonun yansımasına dikkat çeken Prof. Erbay, "Özel müzelerin yanı sıra, Kültür bakanlığı, devlet askeri üniversite tarafından çok fazla müze açılmaya başlandı. Müzeleri kurumlaştırma çabası içindeyiz şuanda. Hızlı bir artış var bilinç daha farklı olmaya başladı. Tabi müzeleri açmak yeterli olmuyor. Değişik ve halkı müzelerde uzun sürelerde kalabileceği aktivitelere dahil edilebileceği bir müzecilik sistemi gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda farklı tekniklerle müzecilik ve eğitim kurumları birbiri içinde çalışacak ve müzeler yaratıcı tasarım atölyelerine dönecek. Müzelerde geçmişi gelecekle birleştiriyor ve yeni tasarımlara dönüştürüyor" dedi.



"Bilim yaparak istihdam açığını kapatamayız"



54 yıllık Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan arkeolojinin sadece kazı yapmak olmadığının geniş coğrafyalara yayılan bir kültür meselesi olduğunu vurgulayarak, arkeolojinin üç ayağına dikkat çekti. Bilim-toplum ve bürokrasi üçgeninde kat edilen yolu anlatan Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, "Bunlardan ilki bilim, toplum ve bürokrasi. Türkiye'de bilimsel arkeolojide üst sorunlar olmadan gidiyordu. Toplumla ara yüzle gelişiyor fakat üçüncü ayak bürokrasi Türkiye'de hep eksik kalan sakat kalan ayaklardan biri. Fuar dünyadaki gelişmeleri açığı kapatmak adına, Dünya ile yarışarak Türkiye'deki değerlerin daha değerlenmesi ve toplumla buluşturulması bu açıdan önemli. Türkiye'de 46 üniversitede arkeoloji bölümü var. Ama istihdam sorunu da var. Sanıyorum ki sadece bilim yaparak bu istihdamı kapanması zaten mümkün değil. Ama ara sektörlerin gelişmesi sanıyorum ki bu açıdan çok büyük katkı sağlayacak. Asıl hedefimiz Türkiye'nin biriken potansiyel gücünü bölge ülkelerine da yansıtması lazım" dedi. TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, bu Türkiye içinde yapılacak olan ikinci organizasyon. Manevi olarak bizi de en çok tatmin eden organizasyonlardan biri. Kültüre ve tarihe destek vermek bununla ilgili platform oluşturmak açıkçası çok önemli. Son dönemlerde politik konular gündemde. Bir kez daha sanatı, kültürü ve tarihi bir araya getirme fırsatı bulmuş olduk" şeklinde konuştu. Fuar, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.



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