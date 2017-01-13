"Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi" paneli, 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen panelin moderatörlüğünü İsmail Erdoğan üstlenecek.
Panelin konuşmacılarından Ömer Lekesiz "Sanatın Gösterisinde Kör Nokta: Eleştirisizlik", Lütfi Şen "Sanatınızı Nasıl Alırsınız?", Ayşe Taşkent ise "Çağdaş/Güncel Sanatı Yeniden Düşünmek" konulu sunum yapacak.
Sanatın gösteri hikayesinin geçmişten günümüze serüveniyle tarihsel arka planının konuşulacağı etkinlikte, Fransa'da başlayan müze çalışmalarıyla galeri ve sergilerin düzenlenmesiyle ortaya çıkan küratörlük mesleği ele alınacak.
Halka açık gerçekleşecek panel, 11.00'de başlayacak.
Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi" Paneli
"Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi" paneli, 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.
"Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi" paneli, 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.