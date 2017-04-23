Müze Hayalini Sigarayı Bırakarak Gerçekleştirdi

EMRAH GÖKMEN - Malatya'da, koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, büyük bir çoğunluğunu sigarayı bıraktıktan sonra ayırdığı bütçeyle topladığı körüklüden filmliye bin 890 fotoğraf makinesini, hayali olan müzede sergileyecek.



Malatya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan "Fotoğraf Makinesi Müzesi"nde, Selçuk'un 29 yılda topladığı, 1876 yılından 2010 yılına kadar üretilen bin 890 fotoğraf makinesi bulunuyor.



Malatya Sanat Sokağı içerisindeki 2 katlı ahşap evde oluşturulan müzede körüklülerden filmlilere ve dijitallere kadar fotoğraf makineleri sergilenecek.



Fotoğraf makinelerinin tüm serüvenin görülebileceği müze gelecek ay kapılarını meraklılarına açacak.



Fotoğraf makinesi koleksiyoncusu Baki Tamer Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde metalurji ve malzeme mühendisi olduğunu ancak üniversite yıllarından beri elektronik işlerle uğraştığını kaydetti.



Üniversite son sınıfta dünya evine girdiğini ve 1988 yılında elektronik eşya tamirciliği yapmak için iş yeri açtığını anlatan Selçuk, bir süre televizyon tamir ettiğini ifade etti.



Bu dönemlerde kendisinde fotoğraf çekme merakı başladığını söyleyen Selçuk, fotoğraf makinesi tamirine de merak saldığını aktardı. Selçuk, bu dönemde koleksiyonunun da ilk ürünlerini toplamaya başladığını kaydetti.



Selçuk, "İlk olarak bir komşumun bir makinesini tamir etmiştim. O kişi tamirde olan makinesini almaya geldiğinde bir kutu makine getirdi. Dedi ki 'Sen benden tamir ücreti alma bu makineyi sana vereyim.' Ben de hemen 'Olur' dedim ve o beni ateşledi. Başladım fotoğraf makinesi toplamaya." diye konuştu.



Sigarayı bıraktı koleksiyonuna hız verdi



Koleksiyonu için artık özel parçalar aramaya başlayan Selçuk, 2001 yılına kadar bazen rastlantı bazen de uzun uğraşlar sonucu 400'e yakın makine topladığını ifade etti.



Koleksiyonda ve müzenin açılmasında, kullandığı sigarayı bırakmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:



"21 Haziran 2001'de günde 2 paket içtiğim pahalı marka sigarayı bırakmamla o dönem aşağı yukarı 400 parça olan koleksiyonum, sigaraya harcadığım bütçeyi makinelere yönlendirince daha büyük bir ivme kazandı ve bin 800'lü rakamlara ulaştı. Ben 2 paket sigara tüketiyordum. Bana 'sigarayı bırak' denildiği zaman sinirleniyordum. Fakat o bilinç oluşup sigarayı bırakınca 2-3 ay bir boşluk oluştu, sinirli bir dönemim geçti. Sonra oturdum kendi kendime sordum, 'Sen ne yapıyorsun' diye. Sigaraya bir bütçe ayırıyorsunuz. Ben de bu bütçeyi fotoğraf makinesi alımlarını arttırmak için hesap yaptım. Sigara içtiğim gibi her gün bütçe ayırdım ve fotoğraf makinelerini almaya başladım. Bir insanın kötü bir alışkanlığından kurtulup neler başarabileceğini ispatlamış oldum. Koleksiyon yapmak zorunda değilsiniz. Başkası bir ev, araba alabilir. Bu müzede beni en çok sevindiren nokta bu oldu."



"Malatya turizmine büyük katkı sağlayacak"



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ise müzenin gelecek ay kapılarını ziyaretçilere açacağını kaydetti.



Türkiye'nin sayısal anlamda en büyük fotoğraf makinesi müzesinin Malatya'da olacağını belirten Gençay, "Ben inanıyorum ki Malatya'nın turizmine Fotoğraf Makinesi Müzesi ciddi bir katkı sağlayacaktır. Çevremizdeki illerin öğrencileri, bu işe gönül vermiş fotoğraf sanatçıları bu işin tanıtımını yaptığı sürece yurt dışından da ciddi talep göreceğine inanıyorum." diye konuştu.