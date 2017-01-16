Müze Gibi İktisat Fakültesi

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dekanlığına yaklaşık 4 ay önce atanan Prof.Dr. Engin Berber, 10 yıllık müzecilik geçmişini okulun her köşesine yansıttı. Okulun koridorunda, İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden Gaudi'nin izlerini taşıyan mozaikle yapılmış Atatürk köşesi yer alıyor. Müze fuayesini andıran fakültenin giriş katında müzikal dinletiler, edebiyat söyleşileri, kısa metrajlı film gösterimleri de yapılıyor.



Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olduktan sonra, aynı üniversite bünyesinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapan Engin Berber, eğitiminin sürecinin bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi. sonraki çalışmalarına İzmir ve Londra'da devam eden Berber, 2007 yılında profesör oldu. Çalışmalarıyla birçok ödüle de layık görülen Prof.Dr. Engin Berber, yaklaşık 4 ay önce, 20 yıldır hizmet ettiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanlığına atandı. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi (ÖYKAM) ile Kuşadası Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER) kurucusu olan Berber, şu anda Turgutlu Kent Müzesi (TURKEM) ve Milas Kent Belleği'nin kurucu danışmanlığı görevini de yürütüyor.



"ESTETİK KAYGILAR GÜTTÜK"



Dekanlık görevine getirildikten sonra yeni yönetimle dekanlık binası dışında kalan fakülte binalarını elden geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Berber, şöyle konuştu:



"Çalışmalarımızda estetik kaygılar gütmeye özen gösterdik. 10 yıldır müzecilik de yapan bir akademisyenim. Türkiye'nin değişik bölgelerinde kent müzeleri ve kültür merkezleri kurdum, kurmaya da devam ediyorum. Müzeciliğimden de kaynaklanan deneyimi, yaklaşık 20 yıldır hizmet yaptığım bu fakülteye de getirdim. Küçük dokunuşlarla çok estetik, kültür sanat etkinliklerinin yapılmasına imkan verecek mekanlar yarattık. Ayrıca, üniversitemizin ilk bankolu öğrenci işlerini hayata geçirdik. Bu, öğrenci işleri bürosu üzerindeki yükü büyük ölçüde azalttı, başka bürolarımızda da çalışanlarımıza rahat koşullarda mesailerini geçirebilecekleri mekanlar yarattık. Asistanlarımızı aynı koridordaki odalara topladık, konferans salonumuzu elden geçirmek üzereyiz. B blok önünde Rektörlüğümüzün katkısıyla eskiden Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) binası olan yapı bize tahsis edildi. O bina da elden geçirildi, ideal bir okuma salonu oluşturduk. Aynı zamanda hemen önünde A bloktaki öğrenci yoğunluğunu bu bölgeye kaydırmaya yönelik ve öğrenci kulüplerimizin etkinliklerinin yoğunlaşacağı, Gaudi Sanat Bahçesi yapıyoruz. İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden biridir Gaudi, mozaiği etkin olarak kullanır. Onun tarzı Atatürk Köşesi'nde de var."



ÜNLÜ HEYKELTIRAŞ İLE ÖĞRENCİLERDEN ATATÜRK KÖŞESİ



Fakültenin ana binasındaki Atatürk Köşesi'ni Türkiye'nin en iyi heykeltıraşlarından Ekin Erman'ın öğrencilerle yaptığını söyleyen Prof.Dr. Berber, çalışmaların neredeyse tümünde öğrencilerin de parmağının olduğunu anlattı. Akademik faaliyetlerle kültür sanat etkinliklerinin bir arada yürütülebileceğini dile getiren Prof. Dr. Berber, şöyle devam etti:



"Yeni üst yönetim olarak bu fakülteyi sadece akademi ve eğitim etkinliklerinin yapıldığı bir mekan değil, aynı zamanda kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimiz, müze fuayesini andıran fakültemizin giriş katında müzikal dinletiler, edebiyat söyleşileri, kısa metrajlı film gösterimlerini de izleyebilecek. Kültür sanat anlamında da kendilerini donatabilecekler" diye konuştu. Çalışmaların ardından öğrencilerin olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Prof. Dr. Berber, "Mezun olan öğrencilerimiz yeni çalışmaları görünce hayıflanıyor, 'Biz gittikten sonra bunlar oldu, keyfini süremedik' diye. Bunlar bizi motive ediyor. Böyle bir bildirim beklentisi içinde değiliz ama insanız, bu tür şeyleri görmek keyfimizi arttırıyor."



- İzmir