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Müzakerelere Mont Pelerin'de Devam Edilecek
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90 Milyar Lirayı Çok Aşarız"
Müzakerelere Mont Pelerin'de Devam Edilece...
Müzakerelere Mont Pelerin'de Devam Edilecek
17 Ocak 2017 Salı 15:33
Kıbrıs müzakerelerin Mont Pelerin'de devam edecek.
Kıbrıs müzakerelerin Mont Pelerin'de devam edecek.
Kaynak:
Dunya.com
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