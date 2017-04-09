Müzakerelerde Yeni Bir Dönem Başlayacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan'da başlayacak yeni müzakere sürecini belirterek "Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan'da başlayacak yeni müzakere sürecini belirterek "Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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