Müzakerelerde Yeni Bir Dönem Başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan'da başlayacak yeni müzakere sürecini belirterek "Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır." dedi.