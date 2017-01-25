Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği" Konseri

Yeni Türk Müziği Hareketi projesi kapsamında, Cumhuriyet döneminin halk müziği alanındaki en büyük temsilcilerinden biri olan Muzaffer Sarısözen'in derlediği eserlerin icra edildiği bir konser verildi.



Şef ve solistliğini Cihat Aşkın'ın yaptığı İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen "Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği" konserine ozan Cengiz Özkan da eşlik etti.



Konserde konuşan Cihat Aşkın, Muzaffer Sarısözen'in halk müziğini derlemek, arşivlemek ve icra etmek açısından çok büyük hizmetlerde bulunduğunu ve geleneğin muhafaza edilmesinin yanı sıra yenilikçi çalışmalara ışık tutan bir sanatçı olduğunu söyledi.



Yeni Türk Müziği Hareketi'ni sunmalarına vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen'e teşekkür eden Aşkın, kurdukları hareketin ilk gecesine Sarısözen'in derlediği parçalarla başlamış olmalarının nedeninin, sanatçının yenilikçi bir vizyon taşıyor olmasından kaynaklandığını belirtti.



Aşkın, Yeni Türk Müziği Hareketi'nin geçmişten gelen mirası, günümüzün dünya sahneleri için yeniden yorumlayacağını ancak halk türkülerinin öz seslerini ve çalma tekniklerini bozmadan, geleneği gelecekle harmanlayan bir hareket olacağını ifade etti.



Gecede, Yeni Türk Müziği Hareketi orkestrası ve korosuyla ozan Cengiz Özkan, Muzaffer Sarısözen'in derlediği "Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim", "Değirmenin Bendine", "Gesi Bağları", "Harman Yerini Süpürdüm", "Havada Bulut Yok" ve "Kırmızı Buğday" gibi sevilen halk türkülerini seslendirdi.