Muz Görünümündeki Limon Dikkat Çekti

Kadirli ilçesinde, bir vatandaşın bahçesindeki limon ağacında muz görünümünde gelişim gösteren limon ilgi odağı oldu.



Dervişpaşa Mahallesi'nde Adem Tunçkol'un evinin bahçesindeki limon ağacında normalden farklı gelişim gösteren limon, muza benzeyen yapısıyla görenlerin dikkatini çekiyor.



Tunçkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ve limonu gösterdiği herkesin şaşırdığını ifade etti.



Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, ağaçta ve limon üzerinde yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun, yerli limon cinsinde ender rastlanan bir olay olduğunu belirterek, "Limonun çiçekten döllenme evresinde oluşan darbe ve benzeri durumdan dolayı meydana gelmiş olabilir. Zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozuklukları ortaya çıkabilir." dedi.