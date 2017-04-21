Muvazaalar halk sağlığını tehdit ediyor

Uzman Eczacı Fatma Bekar: "Bizim muvazaa ile mücadeledeki amacımız eczacılık mesleğinin saygınlığının tekrar kazandırılması, halk sağlığının korunması ve kamunun zarara uğratılmasını engellemektir"

TEB İkinci Başkanı Eczacı Usta: "Eczacı olmayan kişiler tarafından yürütülen bir faaliyetin halk sağlığı anlamında ciddi sıkıntılar oluşturması söz konusu"

"Muvazaa anlaşmalı sahtekarlıktır"



ANKARA - Eczacılık mesleğinin saygınlığını zedeleyen ve halkın sağlığını riske atan muvazaa ile mücadele sürüyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanı Uzman Eczacı Fatma Bekar, "Bizim muvazaa ile mücadeledeki amacımız eczacılık mesleğinin saygınlığının tekrar kazandırılması, halk sağlığının korunması ve kamunun zarara uğratılmasını engellemektir"dedi. TEB İkinci Başkanı Eczacı Sinan Usta ise muvazaa için "Anlaşmalı sahtekarlık" ifadesini kullandı.

Muvazaa Komisyonu Eğitim Toplantısı Ankara Point Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda farklı illerden gelmiş birçok eczacıya muvazaa konusunda bilgiler verildi, sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Eczacılar Birliği İkinci Başkanı Eczacı Sinan Usta, muvazaanın eczacılık mesleğinin en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Usta, "Halk arasında kiralık diploma vasıtası ile eczane işletilmesi olarak bilinen muvazaa hususunu eczacı odalarından ve kurumumuzdan katılımlar ile değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Eczacı olmayan kişiler tarafından yürütülen bir faaliyetin halk sağlığı anlamında ciddi sıkıntılar yaratması söz konusu"

Usta, uzun yıllardır muvazaa konusu ile mücadele edildiğini ifade ederek, "Yapılan mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler ile ciddi yol aldık. Çok eski bir sorun olduğu için yapmamız gereken çok fazla iş var. Daha yapılacak, kat edilecek çok yolumuz var. Eczacılıkta muvazaa dediğimiz işi önemsiyoruz. Çünkü bu halk sağlığı ile de ilgili. Eczacı olmayan kişiler tarafından yürütülen bir faaliyetin halk sağlığı anlamında ciddi sıkıntılar oluşturması söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

Usta, gerçekleştirilen eğitim toplantısı ile gerekli bilgilendirmelerin yapılarak, konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesinin amaçlandığını ifade etti. TEB İkinci Başkanı Eczacı Sinan Usta, toplantıdaki konuşmasında da muvazaa için "Anlaşmalı sahtekarlık" ifadesini kullandı.

"Birçok muvazaalı eczane kapatıldı"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanı Uzman Eczacı Fatma Bekar ise 2016 yılında muvazaa ile mücadele yılı ilan ettiklerini kaydederek, "Bu çerçevede tüm sahada araştırma yapan bütün personelimizi eğittik. Yaklaşık 380-400 kişiye bu konuda eğitimler verdik. Eğitimler sonrasında olumlu sonuçlar aldık. Birçok muvazaalı eczane kapatıldı" açıklamasında bulundu.

Bekar, konuyla ilgili bir kitapçık hazırladıklarını ifade etti. Bekar, bilgilendirme amacıyla bu kitapçığın muvazaa araştırması yapan kişilere ulaştırılacağını belirterek, "Bizim muvazaa ile mücadeledeki amacımız eczacılık mesleğinin saygınlığının tekrar kazandırılması, halk sağlığının korunması ve kamunun zarara uğratılmasını engellemektir. Mücadelelerimiz devam edecek" dedi.

Halk muvazaa konusunda nelere dikkat etmeli?

Muvazaa ile halk sağlığının da riske atıldığını sözlerine ekleyen Bekar, vatandaşın bu konuda dikkatli olması için uyarılarda bulundu. Bekar, konuya ilişkin, "Halkımız lütfen ilaçlarını eczacılarından alsınlar. Eğer eczacıları eczanede yoksa veya bir muvazaa şüphesi varsa lütfen bize Sağlık Bakanlığı'na BİMER ve CİMER kanalı ile bildirsinler. Derhal gereğini yaparız. Eczanelerde, eczacıların görevinin başında olması gerekiyor. Hastalarımız kimin eczacı olduğunu bilirler. Eğer eczacı görevinin başında durmuyorsa kalfa yeteri kadar bilgilendirmiyorsa, ilaç konusunda bir şüphesi varsa bize ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Avukat Zuhal Çolak, muvazaayı hileli bir işlemin hukuk sistemi içerisinde düzenlenmesi olarak tarif etti. Çolak, "Kişiler başka bir konuda anlaşırlar, asıl yaptıkları iş başkadır. Ama üçüncü kişilere karşı başka bir anlaşma yapmış gibi gösterirler" dedi. Çolak, bunun tespit edilmesi halinde cezasının, eczacının idari ve para cezasına çarptırılarak, 5 yıl eczanesinin kapatılması olduğunu vurguladı.

Toplantıda bilgilendirme amacıyla eczacılara yönelik birçok sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından eczacıların konuya ilişkin soruları yetkililer tarafından cevaplandı.

(BEN-BT-