Ormanların dünya için yararlarını anlatan "Mutluluk Ormanı" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Çocuklarımıza, ormanların dünyamız için yararlarını anlatırken, doğayı ve hayvanları korumamız gerektiğini de vurguluyoruz. Ayrıca çocuklarımız, kötüye karşı kötü davranmak yerine iyilikle tüm önyargıların kalkacağını da görüyorlar.Oyunumuzda, ne yazık ki günümüzde de sürekli yapmakta olduğumuz bir hata olan "kendi çıkarlarımız için doğayı yok hiçe sayma"nın sonuçları anlatılmak istenmektedir. İçinde bulunduğumuz tüketim çılgınlığının miniklerimizi bile ele geçirdiği dünyamızda önemli olanın daha fazla mal varlığına sahip olmak değil daha fazla doğal alanlar olması gereği çocuklarımıza anlatılmaktadır."