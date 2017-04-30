Mutluluk Doğada Gizli

Güney Afrika'nın Pritorya kentinde doğan Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Oya Canbaş, Amerika, İngiltere ve Rusya deneyimlerinin hayatının önemli kırılma noktaları olduğunu söylüyor. "Benim için hayat bir keşif" diyen iki çocuk annesi yönetici, hayata pozitif bakanlardan.