Mutluluk Atölyesi - Gülme Yogası ile her daim mutlu ve genç kalın.



Gülmek için espri anlayışınız olmasına gerek yok! Tek ihtiyacınız olan sağlam ciğerler! Çok gülecek, gündelik hayatınızda iyi hissetmenizi sağlayacak egzersizler öğreneceksiniz. Bu atölye size çok iyi gelecek!



Atölye Hakkında:



Gülme yogası, 2006 yılında Dr. Madan Kataria tarafından sebepsiz gülme ile yoga nefes (pranayama) tekniklerinin birleştirilerek geliştirilmiş, benzersiz bir egzersiz rutinidir.Gülme yogası seansları akciğerleri gülmeye hazırlamak için nefes egzersizleri ile başlar. Devamında gelen bir dizi gülme egzersizleri ile de kişilerin içten gülüşlerini ortaya çıkarmaları sağlanır.Seanslar germe hareketleri, şarkılar, alkışlar ve vucüt hareketleri içeren ısınma teknikleri ile de devam eder. Bunlar da her çeşit engellemeleri yıkmayı kolaylaştırır ve çocukça oyunlar oynama duygusunu geliştirir.



Faydaları



• Gülme yogası; hastalıkların bedensel etkilerine karşı koruma için vücut hücrelerine daha çok oksijen gitmesini sağlayarak, hücresel seviyede iyileşmenin artmasına yardımcı olur.



• Fiziksel, zihinsel ve duygusal stresi aynı anda azaltan, benzersiz bir egzersiz rutinidir ve duygusal denge sağlar.



• Stres hormonu(kortizol) ve peptid düzeylerini azaltarak stresin olumsuz etkilerini düşürür.



• Doğal ağrı kesici olan endorfin salgısını arttırır



• İmmünoglobulinA (lgA) düzeyini arttırarak sizi enfeksiyonlara karşı korur.



• Güçlü bir kardiyo ve karın bölgesi egzersizi sağlar.



• İş ortamında stres yönetimi için,yüksek performans oluşturma ve çalışanların motivasyonu için etkili bir yöntemdir.



• Depresyon için güçlü bir panzehiridir, alerji, astım, tansiyon gibi kronik hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcıdır.



• Sindirim ve lenfatik sistemlerimizdeki dolaşıma katkıda bulunan ve bunlara masaj yapan egzersizdir.



• Sosyal beceri ve duygusal zekanın gelişimi için harika bir seçenektir.



• Vücutta depolanmış bloke duyguları çözer ve serbest bırakılmasına yardımcı olur.



• Yüzünüzdeki kasların tamamını çalıştırır ve yüzünüze daha fazla kan akışı olur. Bu nedenle gülen kişilerin yüzleri genellikle daha genç ve parlaktır.



Eğitmen Hakkında:



2011 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimi yıllarında ODTÜ Bilgi Teknolojileri Sertifika Programını tamamladı. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde Sağlık fiziği alanında bilimsel hazırlık okudu ve Ankara Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini başarıyla bitirmesinin ardından üniversite yıllarında ilgi duymaya başladığı bütünsel sağlık alanına ağırlık verdi ve Refleksoloji, Pranik şifa, Gülme yogası, Masaj alanlarında eğitimler aldı. Ulusal düzeyde farklı kişisel gelişim merkezlerinde Gülme Yogası eğitmenliği de yaptı. FIBA Basketbol Hakemliği de yapmıştır. Kişilerin hayatlarından daha fazla tatmin duyması, daha sağlıklı olmalarına destek olmak amacıyla doğal çözümler geliştirmekte ve aldığı eğitimleri içeren atölye çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları sunmaktadır. Prezi, Google uygulamaları, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda yetkinliğe sahiptir. Şuan Belarto Türkiye firmasının Dijital Pazarlama uzmanlığını yapmaktadır.