Mutluluk Atölyesi
Mutluluk AtölyesiSize mutluluğun resmini yapmaya geldik!
Mutluluk Atölyesi
Size mutluluğun resmini yapmaya geldik!
Mutluluk Atölyesi, içinde bulunduğumuz çağın sorunlarından uzaklaşıp, kendimizle karşılaşmaya, buluşmaya ve gerçekte bizi neyin mutlu edeceğini keşfetmeye yöneltiyor. Mutluluğu bulmanın yollarını açıklıyor. Kendi kaderinizi çizmeniz için bir anahtar veriyor, kapıyı açmak sizin elinizde.
İçerik:
Mutlu olmamızın önündeki engeller
Modern zamanın mutsuzluk kaynakları
Mutlu eden liderlik
Unvansız liderlik
Başka hayatlara dokunmanın gücü
Kimlik arayışımız
Kendi kendine konuşmanın faydaları
Zamanı yönetememekten kaynaklanan mutsuzluk
Sosyal medya mutsuzluğu
Stres mutsuzluğuna çareler
Mutluluğu şimdi ve burada bulmak
İçe dönüklük ve dışa dönüklük
Uzun vadeli mutluluk için pratik yöntemler
Eğitmen: Selin Yetimoğlu
Kayıt İçin: https: //mutlulukatolyesi.eventbrite.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : Workinton Kozyatağı
Mekan Adresi : İçerenköy, 34752
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Mutluluk Atölyesi
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır