Mutluluk Atölyesi

Mutluluk AtölyesiSize mutluluğun resmini yapmaya geldik!

Mutluluk Atölyesi

Mutluluk Atölyesi

Size mutluluğun resmini yapmaya geldik! 

Mutluluk Atölyesi, içinde bulunduğumuz çağın sorunlarından uzaklaşıp, kendimizle karşılaşmaya, buluşmaya ve gerçekte bizi neyin mutlu edeceğini keşfetmeye yöneltiyor. Mutluluğu bulmanın yollarını açıklıyor. Kendi kaderinizi çizmeniz için bir anahtar veriyor, kapıyı açmak sizin elinizde. 

İçerik:

Mutlu olmamızın önündeki engeller

Modern zamanın mutsuzluk kaynakları

Mutlu eden liderlik

Unvansız liderlik

Başka hayatlara dokunmanın gücü

Kimlik arayışımız

Kendi kendine konuşmanın faydaları

Zamanı yönetememekten kaynaklanan mutsuzluk

Sosyal medya mutsuzluğu

Stres mutsuzluğuna çareler

Mutluluğu şimdi ve burada bulmak

İçe dönüklük ve dışa dönüklük

Uzun vadeli mutluluk için pratik yöntemler

Eğitmen: Selin Yetimoğlu 

Kayıt İçin:  https: //mutlulukatolyesi.eventbrite.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : Workinton Kozyatağı

Mekan Adresi : İçerenköy, 34752

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Mutluluk Atölyesi

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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