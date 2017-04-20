Mutluluk Atölyesi



Size mutluluğun resmini yapmaya geldik!



Mutluluk Atölyesi, içinde bulunduğumuz çağın sorunlarından uzaklaşıp, kendimizle karşılaşmaya, buluşmaya ve gerçekte bizi neyin mutlu edeceğini keşfetmeye yöneltiyor. Mutluluğu bulmanın yollarını açıklıyor. Kendi kaderinizi çizmeniz için bir anahtar veriyor, kapıyı açmak sizin elinizde.



İçerik:



Mutlu olmamızın önündeki engeller



Modern zamanın mutsuzluk kaynakları



Mutlu eden liderlik



Unvansız liderlik



Başka hayatlara dokunmanın gücü



Kimlik arayışımız



Kendi kendine konuşmanın faydaları



Zamanı yönetememekten kaynaklanan mutsuzluk



Sosyal medya mutsuzluğu



Stres mutsuzluğuna çareler



Mutluluğu şimdi ve burada bulmak



İçe dönüklük ve dışa dönüklük



Uzun vadeli mutluluk için pratik yöntemler



Eğitmen: Selin Yetimoğlu



Kayıt İçin: https: //mutlulukatolyesi.eventbrite.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : Workinton Kozyatağı



Mekan Adresi : İçerenköy, 34752



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Mutluluk Atölyesi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır