Van Gölü, Türkiye. 15 yaşındaki tecavüz mağduru Meryem, ailesinin "namusunu" kirletmekle suçlanır. Kuzeni Cemal, töre cinayeti için görevlendirilir. Ancak, yolculukları, kendisine yeni bir hayat arayan professor İrfan ile çakışır.



Talimhane Tiyatrosu ve Arcola Theatre'ın ortak prodüksiyonu olan ve müziklerini İncesaz ve Yeni Türkü gruplarının kurucuları arasında olan Cengiz Onural'ın hazırladığı Mutluluk'ta Zülfü Livaneli, gelenekle modernliği, Doğu'yla Batı'yı karşı karşıya getiriyor.



Bu yeni müzikal geleneksel formları otantik Türk çalgıları ile harmanlıyor.



İngiltere prömiyeri ve Almanya turnesinin ardından 17-27 Nisan 2017 tarihlerinde Zorlu PSM'de sizleri bekliyor olacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Mutluluk



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır