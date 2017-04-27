Mutluluğun Temelleri Atıldı

Çankaya Belediyesi, Mutlukent Çankaya Evi'nin temelini attı. Mahalle sakinlerine yapının üç ay içerisinde tamamlanacağı müjdesi verildi.



Açılış ve temel atma törenleriyle mutluluğu her hafta başka bir semte taşıyan Çankaya Belediyesi, bu kez Mutlukent'te Çankaya Evi temeli attı. Mutlukent Çankaya Evi'nin temel atma töreni, mahalle halkının da yoğun katılımı ile gerçekleşti. Törene CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman, CHP Çayyolu Temsilciliği, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları ve bölge halkı katıldı. Törende, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Caz Orkestrası da mini bir konser verdi.



Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımı ve birtakım becerilerle donatılması amacıyla oluşturulan hizmet birimlerinden biri olacak Mutlukent Çankaya Evi, 3 ay içerisinde tamamlanacak. 2017-2018 yılı itibariyle bölge halkına hizmet verecek Mutlukent Çankaya Evi diğerlerinde olduğu gibi birçok kursa ev sahipliği yapacak. İçerisinde çocuk oyun odası, kurs atölyesi, spor salonu, çok amaçlı salonu ve Baharevi'nin bulunacağı yapı, 410 metrekarelik alana inşa edilecek. Aktivite ve kurs planlaması mahalle halkının taleplerine göre belirlenecek.



Toplam 22 Çankaya Evine sahip olan Çankaya Belediyesi 2017 yılı sonuna kadar Oran, 100. Yıl, Esat ve Bilkent Mahalleleri de dahil olmak üzere 5 yeni Çankaya Evi inşa edecek. Yaklaşık 100 farklı branşta çeşitli eğitimlerin verildiği Çankaya Evlerinde her yıl 13 binin üzerinde Çankayalı hizmet alıyor.



"Çankaya'nın hizmetleri inci gibi diziliyor"



Temel atma töreni öncesi kısa bir konuşma yapan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Çankaya Belediyesinin hizmetleri inci gibi diziliyor. Geçen yıl çocuklarımız için açtığımız Mutlukent Bulut Gündüz Bakımevi'nin hemen yanına şimdi de 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek Çankaya Evimizin temelini atıyoruz. Çankaya Belediyesinin yerelde yaptığı bu hizmetler genel siyasette de etkilerini gösteriyor" dedi. - ANKARA