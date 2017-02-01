Mutluluğu Yarım Kaldı

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ



Kandıra'da iki kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel toprağa verildi. İki kardeşin cenazesi morgdan alınarak Kandıra'nın Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'ne getirildi. Akrabaları evlerinin önünde bulunan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Tuğba ve Yusuf Zeybel kardeşlerinin ölümünün acısını yaşayan Ali Zeybel ayakta durmakta zorlanınca 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazadan 3 gün önce Tuğba Zeybel ile nişanlanan Ramazan Aydın ise tabuta sarılıp, dua etti. İkindi üzeri kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeşin cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.