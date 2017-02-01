Mutluluğu Yarım Kaldı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Tuğba Zeybel ile 27 yaşındaki ağabeyi Yusuf Zeybel öldü, anne ve babaları ise yaralandı. Kazadan 3 gün önce nişanlanan Tuğba Zeybel nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, mutluluğuna ortak olan arkadaşlarına teşekkür etmişti.



Kaza, dün akşam Kandıra'daki Kocakaymaz Kayıplar Mevkii'nde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Osman Ersöz yönetimindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rasim Zeybel yönetimindeki 41 N 5515 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tuğba Zeybel öldü. Yaralanan Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel, Seher Zeybel ile Osman Ersöz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yusuf Zeybel, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rasim Zeybel ile Seher Zeybel'in ise tedavileri devam ediyor.



Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Rasim Zeybel'in ailesi ile köydeki işlerini gördükten sonra İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan evine döndüğü ifade edilirken Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi olan Tuğba Zeybel, 28 Ocak günü Ramazan Aydın ile nişanlanırken, nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Zeybel kendisini tebrik eden arkadaşlarına teşekkür etti. Tuğba Zeybel ile Yusuf Zeybel'in ölümünü öğrenen arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.



Kazada ölen Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel bugün Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde bugün ikindide toprağa verilecek.



- İzmitkocaeli