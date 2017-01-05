Mutlukent A. Ş. ile Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları daha güvende

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; taşeron sistemine karşı 2 yıl önce kurulan Süleymanpaşa Belediyesi'nin şirketi Mutlukent A.Ş ile çalışanların artık daha güvende olduğunun altını çizerken; "Önümüzdeki aydan itibaren ve kalan hizmet süremizin tamamını kapsamak üzere Süleymanpaşa Belediyesi'nde artık sadece Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışanları ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Mutlukent şirketinin çalışanları vardır. Bu kısmi iş güvencesi, kısmi maaş alabilme güvencesi demektir" dedi.

EŞKİNAT: "MUTLUKENT PROJESİ HEDEFLEDİĞİMİZ BÜYÜKLÜĞE ERİŞTİ"

Mutlukent projesinin arzu ettikleri noktaya geldiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Dönemimizin başında taşeron işçi sistemini rehabilite etme amacıyla kurduğumuz Mutlukent şirketi, bu ay içinde yapılacak olan ihalelerle beraber, Süleymanpaşa Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin tamamını kendi bünyesine katabilecek büyüklüğe gelmiştir. İki yıldır büyük emek veren Mutlukent şirketimizin başta başkanları olmak üzere yönetim kurulunu kutluyorum." dedi.

"BELEDİYEMİZDE ARTIK SADECE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞANLARI VE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NE AİT MUTLUKENT ŞİRKETİNİN ÇALIŞANLARI VARDIR"

Süleymanpaşa Belediyesi'nin Mutlukent A.Ş. aracılığı ile 2 yıldır sunduğu iş güvencesinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Önümüzdeki aydan itibaren ve kalan hizmet süremizin tamamını kapsamak üzere belediyemizde artık sadece Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışanları ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Mutlukent şirketinin çalışanları vardır. Bu kısmi iş güvencesi, kısmi maaş alabilme güvencesi demektir. Burada sendikalarımızla birlikte iş barışını ve iş verimini arttırmaya yönelik bir çalışmayı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

MUTLUKENT'TEN DEVLETE % 18 KDV KATKISI

Mutlukent projesinin ülke ekonomisine de önemli bir katkı yaptığının altını Başkan Eşkinat; "Mutlukent'in önemli bir etkisi daha var. Hizmet alımı ihaleleri bildiğiniz gibi sıfır kârlılıkla alınıyor. Akla hemen şu soru geliyor; 'Neden firmalar kar etmeyecekleri bir ihaleyi almak için kıyasıya mücadele ediyorlar?' Maalesef ülkemizin az gelişmiş bölgelerinin kalkınması adına o bölgelerde kurulan şirketlere iyi niyetle sağlanan bir imtiyaz olan Katma Değer Vergisi muafiyetinin kötüye kullanılması söz konusu. Merkezi bu bölgelerde bulunan şirketler KDV muafiyeti avantajını kötüye kullanmak suretiyle karşımıza çıkıyorlar. Bu durumun belediyemize herhangi bir artısı ya da eksisi yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti hazinesine %18 KDV kaybı olarak yansıyor. Belediyemiz işte bu Mutlukent projesi ile kendi bütçesine değil ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesine %18 KDV'yi kazandırmış oluyor. Bu bakımdan da ben bu ülkede yaşayan milliyetçi bir vatandaş olarak belediyemizle gurur duyuyorum ve doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

MUTLUKENT 5 MİLYON TL TEMİNAT GÖSTEREBİLECEK

Öte yandan Süleymanpaşa Belediye Meclisi ocak ayı gündeminde sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 3.700.000,00 TL 'ye yükseltilmesi konusu da belediye meclis gündeminde görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin teklifi ile 5.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

