İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı ve Kızılay Bursa Şubesi ile Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Mutlu Yaşlı ve Huzurlu İstihdam Projesi"nin protokol imza töreni yapıldı. Proje kapsamında, Bursa'nın dağ yöresinden 50 işsiz kadına "Hasta Yaşlı Bakıcısı Eğitimi" ve "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası verilecek.



Kızılay Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Dokunmazer, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin hem yaşlılar hem de eğitime katılacak kişiler için çok faydalı olduğunu söyledi.



Proje kapsamında verilecek "Hasta Yaşlı Bakıcısı Eğitimi"nin 560 saat süreceğini dile getiren Dokunmazer, "Bu proje hem iş imkanı hem de yaşlıların sağlıklı yaşamasını sağlayacak. Eğitim bittiğinde dağ yöresinden 50 işsiz kadına sertifika vereceğiz." dedi.



DAĞDER Başkanı Ali Kaya da zaman ilerledikçe ve şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını söyledi.



Türkiye nüfusunun yaş ortalamasının yükseldiğini belirten Kaya, "Dolayısıyla düne kadar olmayan bir ihtiyaç, bugün daha çok hissedilir oldu. Bu ihtiyacı görmek ve karşılayacak projeler üretmek gerekiyor. Onlar yaşlı değil, 'yaş ulu'. Onlar, bizim hayat pınarımız. Onlar olmasaydı biz, bugünü yaşayamayacaktık. Kursun katılımcılarına teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kaya ile Dokunmazer, protokolü imzaladı.