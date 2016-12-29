Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mutlu Yarınlar İçin El Ele" Projesi kapsamında düzenlenen okullar arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 13 ayrı faaliyetten oluşan "Mutlu Yarınlar İçin El Ele" Projesi'nin 2016 yılındaki etkinlik kapanış toplantısı İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Vali Yardımcısı Adem Saçan, geleceğin teminatı olan gençlerin bu tür projelerle sosyalleşmesi ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da proje kapsamında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocukların ve ailelerinin her türlü zararlı alışkanlıklarla suç ve suçtan korunma konularında bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yıl içinde 13 farklı faaliyetle 98 bin 880 öğrenci ve ailesine ulaştıklarını dile getiren Kolcu, proje kapsamındaki faaliyetlerin 2017'de de devam edeceğini kaydetti.



Konuşmalarının ardından proje kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.



Vali Yardımcısı Saçan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve Emniyet Müdürü Kolcu tarafından yarışmaların birincilerine bisiklet, ikincilerine tablet bilgisayar, üçüncülerine de kol saati verildi.