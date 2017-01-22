Mutlu Sonlara

"…herkes için mutlu bir son vardır değil mi..!"
Zihnindeki psikolojik katmanlar arasında çıkış yolu arayan bir kadın… Kapitalist çarkların arasında döngüsel çelişkiler yaşayan insanlar… Umudunu her zaman yaşatmaya direnenlerin hikayesi…
Künye
Yazan - Yöneten : Talip AYDEMİR
Reji Asistanı : Melike MANCAK
Oyuncular :
PERVİN: Gözde YEŞİLDERE
FERİT: Mehmet ÇANDAR
SELİN: Handan KESKİN
MURAT: Ozan TAYLAN
DOKTOR: Seden Soyer Çandar
Dekor : Ertaç KESKİN
Kostüm : Seden Soyer ÇANDAR
Ses – Işık: Melike MANCAK
Sahne Amiri : Betül ERBAY
Afiş Tasarım : Melike MANCAK
Oyunun Süresi: 80 dk.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Kaynak: Etkinlik.io