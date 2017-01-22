Mutlu Sonlara

"…herkes için mutlu bir son vardır değil mi..!"



Zihnindeki psikolojik katmanlar arasında çıkış yolu arayan bir kadın… Kapitalist çarkların arasında döngüsel çelişkiler yaşayan insanlar… Umudunu her zaman yaşatmaya direnenlerin hikayesi…



Künye



Yazan - Yöneten : Talip AYDEMİR



Reji Asistanı : Melike MANCAK



Oyuncular :



PERVİN: Gözde YEŞİLDERE



FERİT: Mehmet ÇANDAR



SELİN: Handan KESKİN



MURAT: Ozan TAYLAN



DOKTOR: Seden Soyer Çandar



Dekor : Ertaç KESKİN



Kostüm : Seden Soyer ÇANDAR



Ses – Işık: Melike MANCAK



Sahne Amiri : Betül ERBAY



Afiş Tasarım : Melike MANCAK



Oyunun Süresi: 80 dk.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur