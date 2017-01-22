Mutlu Sonlara

"...herkes için mutlu bir son vardır değil mi..!"Zihnindeki psikolojik katmanlar arasında çıkış yolu arayan bir kadın.

Mutlu Sonlara

"…herkes için mutlu bir son vardır değil mi..!"

Zihnindeki psikolojik katmanlar arasında çıkış yolu arayan bir kadın…  Kapitalist çarkların arasında döngüsel çelişkiler yaşayan insanlar… Umudunu her zaman yaşatmaya direnenlerin hikayesi…

Künye

Yazan - Yöneten :  Talip  AYDEMİR

Reji Asistanı : Melike MANCAK

Oyuncular :

PERVİN:    Gözde YEŞİLDERE

FERİT:   Mehmet ÇANDAR

SELİN:    Handan KESKİN

MURAT:    Ozan TAYLAN

DOKTOR:    Seden Soyer Çandar

Dekor  :   Ertaç  KESKİN

Kostüm :   Seden Soyer  ÇANDAR

Ses – Işık:   Melike  MANCAK

Sahne  Amiri :   Betül ERBAY

Afiş  Tasarım :   Melike MANCAK

Oyunun Süresi:   80 dk.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur

Kaynak: Etkinlik.io

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