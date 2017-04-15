Ataol Behramoğlu'nun, Nazım Hikmet'in eşi Vera Tulyakova'nın anılarından yararlanarak yazdığı "Mutlu Ol Nazım", Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosunda sahneleniyor.



23. yıl tekrar repetuvara alındı. 2003 7. Afife Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı", Yüksel Aymaz...



Vera Tulyakova'nın Anılarından



Oyunlaştıran: Ataol Behramoğlu



Yöneten: Mahmut Gökgöz



Müzik: Nurettin Özşuca



Dekor: Osman Şengezer



Kostüm: Günnur Çaras



Işık: Yüksel Aymaz



Oynayan: Dilek Türker



"Oyunu Nazım Hikmet'in eşi Vera Tulyakova'nın anılarından yararlanan Ataol Behramoğlu yazdı. Sahneye bakıyorsunuz, evet Dilek Türker var, elle tutulur, gözle görülür bir insan, lakin iki insan daha sahnede, biri Nazım Hikmet, biri Vera...



Bir bakıyorsunuz, Nazım Hikmet, idam gecesi 'Zavallı bir çingenenin / Kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli / Geçirecekse eğer / İpi boğazıma / Mavi gözlerinde korkuyu görmek için / Boşuna bakacaklar Nazım'a' diye ölüme kafa tutuyor, bir bakıyorsunuz güç veriyor, umut veriyor; 'Ben yanmasam / Sen yanmasan / Biz yanmasak nasıl çıkar / Karanlıklar / Aydınlığa' diyor, bir bakıyorsunuz, öyle bir memleket sevgisi ki:



Memleketim, memleketim, memleketim



Ne kasketim kaldı senin ora işi,



Ne yollarını taşımış ayakkabım



Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan



Şile bezindendi.



Sen şimdi saçımın akında, enferktında yüreğimin



Alnımın çizgilerindesin memleketim..."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.



Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Mutlu Ol Nazım



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır