Mutlu Kedicikler Ülkesi Müzikali

Mutlu kedicikler, tüm çocukları Caddebostan Kültür Merkezi'ne bekliyor.



"Bir varmış bir yokmuş bilinmeyen bir zamanda bilinmeyen bir yerde tüm kedilerin hayali Mutlu Kedicikler ülkesi diye bir yer varmış. Efsanevi Bilge Kedininde yaşadığı bu ülkede bir kedinin hayal edebilileceği her şey varmış. Süt şelaleleri çeşit çeşit mamalar kedi şekerleri rengarenk yumaklar yumuşacık minderler kedi kuaförleri hatta kedi lunaparkı bile varmış. Ama öyle her kedi bu ülkeye giremiyormuş. Bu ülkeye sevgiyi saygıyı paylaşmayı ve dostluğu bilen kediler kabul ediliyormuş. Bilge kedi için bunlar çok önemliymiş. Ülkeye gelen kedileri bir süre misafir ediyormuş. Eğer sevgi saygı paylaşmak ve dostluk sınavını geçebilirsr bir kedi sonsuza dek ülkede kalabiliyormuş.



Bir gün Boncuk ve Pamuk kendilerini Mutlu Kedicikler Ülkesinde buluvermiş. Bakalım onlar Bilge Kedi'nin sınavını geçip Mutlu Kedicikler Ülkesi'nde kalabilecekler mi?"



Oyuncular: Fatoş Baş, Hamza Yazıcı, Bülent Gençak, Recep Usta, Okan Has, Göktuğ Tasan, Uğraş Atay.



Süre : 50 dk



Yazan : Fatoş Baş



Yöneten : Uğraş ATAY



Yaş: +2