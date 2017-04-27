Mutlu Ailelerin Sağlam Temelleri Yıldırım'da Atılıyor

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Ebeveyn Tutumları Ve Bu Tutumların Çocuk Üzerindeki Tesirleri ile Doğru İletişim Kurmanın Önemi' adlı panelde Aile Danışmanı Murat Ercan ile Uzman Psikolog Cihad Kaya'yı Yıldırımlı ebeveynlerle buluşturdu. Aile olgusun insanın yeryüzü serüvenin başlangıcından bu yana neredeyse önemini yitirmeyen tek olgu olduğu belirtilen seminerde, küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı ve değerini kaybetmeye başladığı bu zamanlarda, aile kurumuna gereğince önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminerin ardından, Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu'nun 2016-2017 üçüncü eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 450 kursiyer, sertifikalarını aldı. Öte yandan Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu, 2016- 2017 üçüncü eğitim döneminde 30 mahallede 990 kişiye, 'Okullar Hayat Olsun' ve 'Koza Aile' projeleri kapsamında 16 okulda 125 öğrenci ve 190 veliye eğitim verdi.