Mutki'de Ters Laleler Açmaya Başladı

Türkiye'nin nadir bölgelerinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleler, Mutki ilçesinde açmaya başladı.



İlçeye bağlı Yumrumeşe köyündeki 500 yıllık tarihi mezarlıkta açan ters laleler, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.



Köy mezarlığındaki yedi bin metrekarelik alana yayılan ters laleler, ziyaret için Şeyh Şeref Abbasi'nin mezarına gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.



Vatandaşlar, ters lalerle fotoğraf çekerek, bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.