Mutki'de, İşkur Kuraları Çekildi

Mutki ilçesinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle kamu kurumlarında istihdam edilecek 67 kişi, kura çekimiyle belirlendi.



Mutki Belediyesi Sosyal Tesisi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine bin 296 kişi başvurdu.



Kura çekiminde ismi çıkan Cesim Tör, yaptığı açıklamada, sevinçli ve adaletli bir kura olduğunu söyledi.



Kura çekiminde ismi çıkan 67 kişi, Mutki Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde istihdam edilecek.