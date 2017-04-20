Mutki'de "Başarıya Gülümse" Semineri

Bitlis'in Mutki ilçesinde, sınavlara hazırlanan öğrencilere sınav öncesi eğitim semineri verildi.



Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Kılıç'ın destekleri ile açılan kurslara katılan öğrencilere yönelik sınav öncesi "Başarıya Gülümse" semineri düzenlendi.



Yatılı Bölge Okulu (YBO) konferans salonunda 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, başarıya giden yolda aile içi iletişimin ve inanılması gereken bir amacın önemli olduğunu belirtti.



Cebinde telefon olan öğrencilerin başarıya ulaşması zor olduğunu kaydeden Aslanhan, "Eve gidip televizyon izliyorsanız başarılı olamazsınız. Yüzlerce kişinin okuduğu lisede cep telefonu olmayan tek öğrenci var, oda benim kızım. İnternetin faydalarının yanında zararlarının da olduğunu unutmayalım." diye konuştu.



Aslanhan, şunları kaydetti:



"Herkes öğrencilerden üniversiteyi kazanmalarını bekliyor. Fakat asıl önemli olanın ahlaklı ve değerlerine sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesidir. Gençlerin içinde bulunduğu durum içler acısı. Dünyanın çeşitli yerlerinde seminerlere katılıyorum. İnanın bana çok zeki bir millet olmamıza rağmen bugünün modern toplumu tarafından gençlerimizin aklı çeliniyor. Gençlerimizin konuştuğu dil, giydiği kıyafetler içimi parçalıyor."



Seminere katılan öğrencilerden Nurullah Çelik ise, seminerin çok faydalı olduğunu kaydetti.



Çelik, "Üniversite sınavı için çalışma yöntemimin değişmesi gerektiğini görmüş oldum. İletişim ve

internetin ne kadar faydası varsa o kadar da zararı olduğunu öğrenmiş oldum."



Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Aslanhan, Kaymakam Kılıç'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Kılıç, Aslanhan'a el yapımı çömlek hediye etti.