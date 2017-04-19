Mutfakta Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Bilecik'te bir sitedeki apartmanın birinci katında bulunan evin mutfağında çıkan ve maddi zarara yol açan yangın paniğe sebep oldu.



Çinli bir kiracının olarak oturduğu İsmetpaşa Mahallesi Şehit Mesut Caddesi Çağdaş sitesi B blok daire 5'deki evin mutfak kısmında aspiratörden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevreyi sardı. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yanGını fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüler. Çevrede paniğe sebep olan yangın sebebi ile mutfak kısmı kullanılmaz hale gelirken, olayın sebebi araştırılmaya başlandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK