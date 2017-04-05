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Mutfak ve Züccaciyede 'Birlik' Oluşturuluyor
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Mutfak ve Züccaciyede 'Birlik' Oluşturuluyor

Türkiye'nin 68'inci ihracatçılar birliği kuruluyor.

Mutfak ve Züccaciyede 'Birlik' Oluşturuluyor

Türkiye'nin 68'inci ihracatçılar birliği kuruluyor. Birliğin kuruluşu için gerekli başvurular yapılırken, gerekli olan 75 şirketlik üye sınırı da aşılmış durumda. Birlik doğduğunda 4 milyar dolarlık ihracat, 1.7 milyar dolarlık ithalat rakamıyla cari fazla verecek.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat