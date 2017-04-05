Mutfak ve Züccaciyede 'Birlik' Oluşturuluyor

Türkiye'nin 68'inci ihracatçılar birliği kuruluyor. Birliğin kuruluşu için gerekli başvurular yapılırken, gerekli olan 75 şirketlik üye sınırı da aşılmış durumda. Birlik doğduğunda 4 milyar dolarlık ihracat, 1.7 milyar dolarlık ithalat rakamıyla cari fazla verecek.