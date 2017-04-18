Mutfak Sanatları Akademisi (Msa) Tanıtım Toplantısı

Mutfak Sanatları Akademisi tarafından Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Mutfak Sanatları Akademisi (Msa) Tanıtım Toplantısı

Mutfak Sanatları Akademisi tarafından Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon Anadolu

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Tanıtım Toplantısı

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır