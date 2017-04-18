Mutfak Sanatları Akademisi (Msa) Tanıtım Toplantısı
Mutfak Sanatları Akademisi tarafından Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Mutfak Sanatları Akademisi tarafından Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon Anadolu
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Tanıtım Toplantısı
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io