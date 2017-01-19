Mütevelli Mahallesi'nde Dere Taşkınlarına Önlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Mütevelli Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmasıyla yağışlı havalarda derede meydana gelen olası taşkınların önüne geçiyor.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki derelerden kaynaklı sel baskınlarına önlem olarak yürüttüğü dere temizlik işlemlerini hızla sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde de olası su taşkınlarının önüne geçiliyor. MASKİ ekipleri, mahallenin Köy altı mevkiinde yer alan ıslahsız yaş derede 2 bin 500 metrelik temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında, derenin etrafında yer alan haneler ile civardaki tarım arazilerinin yağmur suları yüzünden zarar görmesi engellenmiş olacak. - MANİSA