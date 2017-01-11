İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasır, müteahhitlik yasa tasarısı çalışmalarına ilişkin, "Çıkarılacak kanunla, müteahhitliğin çerçevesi belirlenecek, sektör disiplin altına alınarak, ülkemize yurt içi ve yurt dışından daha fazla katma değer sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Nasır, yaptığı açıklamada Türkiye'de 300 bin müteahhitin olduğunu kaydetti.



Müteahhitlik yasa tasarısı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Nasır, Müteahhitler Konfederasyonu olarak Türkiye genelindeki inşaat sektörünün sorunlarıyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bir çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Nasır, tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile paylaştıklarını aktararak, "Müteahhitlik yasasıyla sektöre düzen gelecek. Çıkarılacak kanunla, müteahhitliğin çerçevesi belirlenecek, sektör disiplin altına alınarak, ülkemize yurt içi ve yurt dışından daha fazla katma değer sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.



Kentsel dönüşümle ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 53. Maddesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Nasır, yasalardaki iki başlılığın ortadan kaldırılarak, yerel yönetimlerin daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini belirtti. Nasır, kentsel dönüşümde sadece yeni binalar inşa etmenin yeterli olmadığını, yaşanabilir bir çevre planlamasının da sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.



"Herkes bireysel planlama yaparsa, İzmir beton yığınına döner"



İzmir gibi yüzde 85'inin dönüşmek zorunda olduğu bir kentte, dönüşümün yerinde yapılması gereğini ifade eden Nasır, sözlerini şöyle tamamladı:



"İzmir'in sosyal yapısı nedeniyle insanlar oturdukları semti değiştirmek istemiyor. Asıl sıkıntı merkez ilçelerde yaşanan yoğunluktan kaynaklanıyor. Planlamanın ada bazında yapılması gerekir. Özel sektör yerinde dönüşüm konusunda mutlaka devreye girmeli. Planlama konusu çok önemli. Herkes bireysel planlama yaparsa, İzmir beton yığınına döner. Kentsel dönüşüm, her ilçenin beklenti ve sosyal yapısına uygun olarak şekillendirilmelidir."