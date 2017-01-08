Müteahhitlerden Üniversite Öğrencilerine Destek

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine destek verecek.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ile bir araya geldi. Toplantıda, AKAMDER'in fakülte öğrencilerine, staj, iş ve proje konularında destek vermesi ve yardımcı olması kararlaştırıldı.



Başkan Karslıoğlu, Adana için önemli bir değer taşıyan üniversiteye katkı sunmak gayesiyle yaptıkları görüşmede çeşitli kararlar aldıklarını belirtti.



Öğrencilerin eğitim hayatında yaşadıkları en önemli sorunlardan olan staj konusunda destek vereceklerini ifade eden Karslıoğlu, şunları kaydetti:



"Akabinde iş konusundaki tedirginliklerini yok edecek yardımlarımızı sürekli hale getireceğiz. Bu konuda iş alımı yönünde önceliğimiz ÇÜ öğrencileri olacaktır. Dahası Dekanımız Prof. Dr. Başıbüyük ile vardığımız karar doğrultusunda öğrencilerimize destek anlamında proje yarışmaları tertip ederek, maddi anlamda da önemli yardımlarımız olacaktır."



Dekan Prof. Dr. Başıbüyük de derneğin hassasiyetinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Teşvik ve destek anlamında alınan kararlar önemli. AKAMDER ile işbirliğimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.