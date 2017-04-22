Mut Ülkü Ocakları, Motosiklet Sürücülerine Kask Hediye Etti

Mersin Mut Ülkü Ocakları Başkanlığı, Mut'ta kontrol noktasında polislerin durdurduğu kasksız motosiklet sürücülerine kask hediye etti.



Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığı, "Kaskını Tak Hayatta Kal" etkinliği çerçevesinde motosiklet sürücüsüne 30 adet kask hediye etti.



Karacaoğlan Çınaraltı Parkında gerçekleştirilen etkinliğe, Mut Belediye Başkanı Nebi yılmaz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Gökhan Demir, Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanı Soner Kır, Milliyetçi Hareket Partisi Mut İlçe Yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Gökhan Demir, "Ülkü Ocakları sosyal sorumluluk anlamında üzerine düşen sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir ve etmeye de devam edecektir. Toplumsal sorunları gündeme taşımada ve çözüm önerileri sunmada, Ülkü Ocakları tarihinden aldığı güç, sorumluluk ve eğitim anlayışıyla var olmaya devam edecektir" dedi.



Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanı Soner Kır ise, "Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığı olarak, ilçemizde ki trafik kazaları yaralanmalara bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer alır. Motosiklet kazalarında ise yaralanma olasılığı araba kazalarına göre çok daha yüksektir. Bu anlamlı etkinlikle amacımız koruyucu kask takmayı özendirmektir" dedi.



Konuşmaların ardından, Motosiklet kazalarına dikkat çekmek ve koruyucu kask takmayı özendirmek için düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, trafik motor eğitimi ile devam etti. Resim sergisinin gezilmesi ile süren program, daha sonra kaskı olmayan 30 motosiklet sürücüsüne kask ve vatandaşlara broşür dağıtımı yapıldı. Başkan Demir, kasksız motosiklet sürücülerine kask kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.



Motosiklet sürücüleri, kask hediye edilmesini sevinçle karşılarken, kendilerine kask hediye edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ve bundan böyle kasksız motosiklet kullanmayacakları yönünde söz verdiler. - MERSİN