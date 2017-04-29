Mut'ta Trafik Kazası 2 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Güllük Mahallesi Karacaoğlan caddesinde meydana geldi. Mehmet Gül yönetimindeki 70 F 0145 plakalı otomobille, Aykut Ekinci yönetimindeki 42 AR 498 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada her iki aracın sürücüleri, Mehmet Gül ve Aykut Ekinci yaralı olarak 112 acil servisi ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN