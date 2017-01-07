Mut'ta, Öğrenci ve Veliler Okumak İçin Yarıştı

Mut ilçesinde 5, 6 ve 7. sınıflar ile veliler arasında, "Mutluyuz Okuyoruz, Okuyoruz Mutluyuz" adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, İmamhatip Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada yaptığı konuşmada, öğrencilerin dikkatlerini kitaba çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla yarışma düzenlendiğini söyledi.



Kitap okuma yarışmasında öğrenciler, velileriyle birlikte ter dökerken, yarışmaya yaklaşık 400 kişi katıldı.



Ödül töreninde birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı saat verildi.