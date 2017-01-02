Mut'ta Kar Yağışı Yeniden Başladı

MERSİN'in Mut İlçesi'nde önceki hafta başlayan ve geçen hafta da ilçede hayatı felce uğratan kar yağışı yeniden başladı.



Kar yağışının yeniden başlaması üzerine sosyal medya ve SMS üzerinden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz bir mesaj yayınlayarak, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamasını ve araçlarını kullanmalarını istedi. Önceki hafta yağan kar ilçe merkezinde 70, mahallelerde ise 160 santim bulmuş ve hayatı olumsuz etkilemişti.