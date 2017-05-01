Mut'ta Belediye İşçilerinin Bayram Coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü eğlence yaparak kutladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye bahçesinde toplanan işçiler, önce kurban kestiler. Daha sonra çorba, kavurma ve pilav ikramıyla gelen misafirlerle birlikte yemekler yendi.



Yemekten sonra bir konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Dünyanın kabul ettiği ve kutlamalara başlanan bugün işçiler bayramı. Bizde hem Büyükşehir, Meski ve Mut Belediyesi olarak çalışanlarımızın işçi bayramını kutlamak, yemek ikram etmek ve onlarla beraber eğlenmek için buradayız. Dünyada insanlar mutlu ve huzurlu olur ama en çok mutluluk arın teriyle emek mücadelesinde kazanılan kazançtan olunur. Bunun üzerine mutluluk tanımıyoruz. Her ne kadar 21'ci yüzyılda işçilerimiz alın terinin karşılığını alamasa da yasalarımız kanunlarımız çerçevesinde biraz daha sabır göstermeleri lazım" diye konuştu.



Konuşmanın ardından yemek duası okundu. Daha sonra Başkan Yılmaz'la birlikte belediye işçileri yöresel oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendiler. - MERSİN