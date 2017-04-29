Mut'ta Askeri Araç Kaza Yaptı 2 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu biri astsubay er olmak üzere 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Barabanlı Mahallesi Dr. İmren Sayın caddesinde meydana geldi. Görevden dönen İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla, Harun Yılmaz yönetimindeki 06 ZH 459 plakalı otomobil, Ermenek yol ayrımı Dr. İmren Sayın caddesinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle askeri araç takla attı. Askeri araçta bulunan biri Astsubay ve biri er olmak üzere 2 kişi yaralandı. 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - MERSİN