Mut'ta 2 Ayrı Trafik Kazasında 11 Yaralı

Mersin'in Mut İlçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Kemenli Mahallesinde meydana geldi. Yasin Ö. yönetimindeki 31 UN 328 plakalı çekici, Silifke Mut istikametine seyir halinde iken, Karadiken mevkiinde hatalı solama sonucu Mut Silifke istikametine gitmekte olan Ercan K. yönetimindeki 33 UU 810 plakalı otomobilin yavaşlaması sonucu aynı istikamete gitmekte olan Şevket K. yönetimindeki 33 EV 047 plakalı otomobile arkadan çarpı.



Kazada her iki otomobilde bulunan Şevket K., Şerife K., Meryem G., Yusuf G., Aleyna G., Murat G. ve Hayriye U., 112 ambulansları ile yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci kaza ise Mut Atatürk Bulvarı kapalı spor salonu kavşağında meydana geldi. Mahmut Ö. yönetimindeki 07 FFA 36 plakalı motosiklet, Mut Karaman istikametine seyir halinde iken, karşıya geçmekte olan Emre B. yönetimindeki 33 UU 764 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Mahmut Ö., Mücahit Ö., Emre B. ve Hüsnü A. yaralı olarak 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN