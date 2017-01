Musumeci & The Element

Elektronik müziğin yeni mabedi Warehouse'ta 21 Ocak Cumartesi gecesi Musumeci ve The Element sahnede!



Musumeci



"Musumeci" Sicilyalı DJ ve prodüktör Mauro Di Martino'nun müzik projesi. 80'lerden beri sektörde olan Musumeci'nin "The Gemini Project" albümü tüm dikkatleri üzerine toplamasını sağladı.



Aeon, Bedrock, Connaisseur, Compost Black Label, Diynamic Music, My Favorite Robot ve OFF Recordings gibi label'larda adını sık sık duyduğumuz Musumeci, aynı zamanda Human Machine ekibinin de bir üyesi. Lehar ve Olderic'le birlikte Ibiza Global Radio'daki "The Sound Of Connaisseur" radyo şovunu da hayata geçiren Musumeci 30 yıldır durmak bilmeyen bir müzik dehası!



The Element



Maltalı sanatçı The Element, kariyerine 1990'ların başında start verdi. 1998 yılına gelindiğinde The Advent'in daveti üzerine The Advent'in dünya turnesinde yer aldı. Malta'nın gece hayatındaki yükselişinde büyük payı olan The Element, tarzını karanlık techno ve progressive house müziğin melodik bir füzyonu olarak niteliyor.



