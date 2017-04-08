Musullu küçük Firdevs'in engellerine Türkiye umut oldu

5 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Firdevs ilk defa konuşmaya başladı



ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu Irak'tan gelen Al Kondoz çiftinin 5 yaşında kız çocuğu Firdevs'e umut buldu. Türk vatandaşı olmamasından dolayı zihinsel gelişim eğitimi ve fizik tedavisi göremeyen engelli kızı için KDK'ya başvuran inşaat mühendisi baba Sermad Al Kondoz amacına ulaştı. Kurumun yoğun çabası sayesinde Firdevs özel bir anaokulunda eğitim almaya ve tedavi görmeye başladı.

Kızının hiç konuşamadığını söyleyen baba Sermad, 2 aydır okula gittiğini ve gelişimini gördükçe çok mutlu olduğunu ifade etti. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç da bu süreç hakkında bilgi verdi.

"Kızımın konuştuğunu hiç görmedim"

Irak'tan 2 yıl önce Firdevs'in kalp ameliyatı için Türkiye'ye geldiklerini belirten Sermad Al Kondoz, kızının gelişimindeki bu durumu 2 buçuk yıl önce fark ettiklerini kaydetti. Kızının kalbinden ameliyat olduktan sonra fizik tedavi görmesi gerektiğini ifade eden Kondoz, "Firdevs için burada birçok merkeze gittim, ancak 'yabacı uyruklu' diyerek hiçbir yer kabul etmedi. Her yer reddedince bende Ombudsmanlık kurumuna gittim, orada Şeref Malkoç Bey bizimle ilgilendi. Bir çare bulunabileceğini söyleyerek kurumları aradı ve çok yardımcı oldu. Şimdi Firdevs 2 aydır okula gidiyor. Biz çok mutluyuz, kızımın bunca yıl konuştuğunu görmedim. Şu anda 15-20 kelime konuşabiliyor, çok mutluyum. Şeref Malkoç'a yardımından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Türk milletine teşekkür ediyor"

Çok çeşitli konularda olduğu gibi farklı ülkelerden insanların da KDK'ya başvurabileceğini, bunun için özellikle Türk vatandaşı olmak gerekmediğini ifade eden KDK Başdenetçisi Malkoç ise, "Örneğin buradan transit olarak geçen bir Bolivyalı veya Brazilyalı da bize başvurabilir. Nitekim bunlardan bir tanesi de Iraklı bir aile. Ailenin 5 yaşında engelli bir çocukları var. Eğitim alabilmesi için müracat etmiş bazı yerlere ama ilgililer kabul etmemiş. Bunun üzerine şikayet yoluyla bize başvurdu. Biz de idareyle görüştük ve bu durumu kurum olarak çözdük. Şimdi kendine uygun bir okula yerleşti, aile de memnun, millete, devlete ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Benim için insanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır" şeklinde konuştu.

(JA-BT-