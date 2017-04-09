Musulça'daki Atatürk Büstü Yenilendi

Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde yenilenen Atatürk Büstü'nün açılışı yapıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, Musulça köyünün birçok yerden daha fazla Atatürk'ün kıymetini bildiğini belirtti.



Köyde Atatürk büstü olmasına rağmen muhtarın ricasını kırmadıklarını ifade eden Gürkan, "Musulça köyü muhtarımız bu nedenle bize geldi bizler de onun ricasını kırmadık. Çünkü Musulça köyümüzün bir özelliği de diğer birçok köyümüzden daha çok Ata'nın kıymetini bilmesidir. Ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Edirne Milletvekili Erdin Bircan da yarınlara sahip çıkabilmek için önce Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.