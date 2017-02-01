Musul'un Doğusunda Işid'in Bıraktığı İzler





Irak'ta, Musul kentinin IŞİD örgütünden temizlenen doğu yakasında çatışmalar dindi fakat sivillerin hayat mücadelesi sürüyor.



Kente geri dönenler temel ihtiyaç malzemelerine muhtaç. Ayakta kalan evlere su ve elektrik verilemiyor.



İnsani yardımları dağıtan Kızılay örgütündeki bir görevli dağıtımın zor şartlarda yapıldığını şöyle anlatıyor: "Bu bölge önceden işgal altındaydı şimdi kurtarıldı. Yer değiştirmek zorunda kalan aileler geri dönüyor. Gıdaları ulaştırmada güçlük çekiyoruz bu yüzden yardımları Erbil üzerinden getiriyoruz."



Musul'da savaşın izlerini silmek için gönüllü olan gençler, fotoğraf: AA/Yunus Keleş



Teröristler, 2014 yılında hilafeti ilan ettikleri Musul'dan püskürtüldü. Irak hükümeti kentin alt yapısını onarma çalışmalarının başladığını duyurdu ancak örgütün bıraktığı izler uzun süre silenemeyecek gibi duruyor.



Musul Üniversitesi'nin kütüphanesinden geriye kalanlar, fotoğraf: REUTERS/Ahmed Jadallah



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Tags: Irak bıraktığı Musul doğusunda IŞİDin izler Musulun IŞİD Gepost: 31 januari 2017