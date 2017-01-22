Musul'un Doğusunda Eğitime Yeniden Başlandı

Irak'ın Musul kentinin doğu bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ nedeniyle iki yıldan fazladır aksayan eğitimin yeniden başladığı bildirildi.



Eğitim Bakanlığı sözcüsü İbrahim Sebti, AA muhabirine, Musul'da DEAŞ'ın denetimi altında bulunan Dicle Nehrinin doğu kesimindeki bölgelerde eğitim hayatının iki yıldan fazladır aksadığına işaret ederek, "Musul'un doğusunda, DEAŞ'tan kurtarılmış bölgelerde eğitim resmi olarak yeniden başladı. Öğrenciler, derslere katılmak için çok istekli." dedi.



Yeni eğitim dönemi için 70 okulun belirlendiğine dikkati çeken Sebti, DEAŞ'ın okullarda izlediği müfredata ilişkin bilgileri olmadığını aktardı.



Sebti, Musul'un güneyindeki Kayyara ile Hammam el-Alil nahiyelerindeki çok sayıda okulda eğitimin birkaç ay önce başladığına dikkati çekerek, bakanlığın çatışmalarda hasar görmüş okul binalarının restorasyonu çalışmalarını bölgedeki diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürüttüğünü sözlerine ekledi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Eğitim Bakanı Muhammed İkbal'in bakanlığa bağlı genel müdürlüklere, "Öğrencilerin güvenliği için emniyet güçleri ve Ninova Operasyonları Komutanlığıyla koordineli şekilde okulların denetlenmesi" yönünde talimat verdiği belirtildi.



Irak Terörle Mücadele Gücü Lideri Talip Şigati, 18 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının DEAŞ'tan geri alındığını kaydetmişti.