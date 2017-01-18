Musul'un Doğusu Işid'den Tamamen Kurtarıldı (1)

Irak ordusu özel kuvvetlerinin, Musul'un doğusundaki tüm bölgeleri IŞİD militanlarından temizledikleri açıklandı.



Irak ordusunda görevli Korgeneral Talip Şagati, terörle mücadele birimlerinin öncülüğünde IŞİD'e karşı üç aydır devam eden çatışmanın ardından, kentin Dicle nehrinin doğusunda kalan kısmının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. - İstanbul